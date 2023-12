Línea editorial de COPE: Navalni no se rinde

El opositor ruso Alexei Navalni ha contado en la red social X que está de buen humor. La noticia carecería de relevancia pública si no fuese porque su confesión llega después de veinte horas de viaje, “como corresponde a un Papá Noel”, con destino a una cárcel de Siberia de nombre “Lobo Polar”. Navalni lleva más de dos años en prisión. En agosto pasado, fue condenado a 19 años de cárcel por financiar, supuestamente, actividades extremistas. A principios de diciembre, a través de la Fundación Anticorrupción, promovió una campaña para contrarrestar la imagen de un Putin querido y respetado por los ciudadanos rusos que va a presentarse, una vez más, a las elecciones presidenciales de 2024.

La guerra de Putin en Ucrania ha causado 315.000 muertes en el bando ruso. Con este saldo, se pregunta la Fundación liderada por Navalni, ¿de verdad los rusos quieren que Putin siga dirigiendo los destinos del país? Putin le ha castigado deportándole a un gulag rodeado de hielo perenne, en el que el prisionero no podrá recibir correo postal y vivirá en un entorno marcado por temperaturas de 30 grados bajo cero. Navalni es el principal y más fuerte líder opositor a Putin. Y no parece que vaya a rendirse, a pesar de todos los intentos por acabar con su vida, de hecho, ha estado muy cerca de la muerte y ha sufrido torturas y vejaciones en la cárcel. Otros, antes que él, ya dieron su vida por defender la libertad en los gulags soviéticos. Putin, al igual que sus predecesores, podrá exterminar a los disidentes, pero no podrá silenciarles.