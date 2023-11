Línea Editorial COPE: Lamentable discurso de la Presidenta del Congreso

Lo ocurrido en el inicio de la decimoquinta legislatura con el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es un signo claro de lo que nos espera. Frente a lo que correspondía en tan solemne ocasión, Armengol desechó la neutralidad que se le exige a la tercera autoridad del Estado y actuó más como portavoz del grupo parlamentario socialista que como presidenta del Congreso.

Dejando a un lado el hecho de que no mencionara ni una sóla vez a la monarquía, allí presente en la persona del rey Felipe VI, que presidía el acto, lo más grave es que utilizó su intervención para responsabilizar a la oposición de “distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos, desde la opacidad de la disputa”, lo que según ella “solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones”.

No contenta con este retorcimiento de la realidad, dedicó una parte de su parlamento a pregonar una serie de leyes, aprobadas por la mayoría que apoya al Gobierno sin el mínimo consenso, calificándolas de históricas. Y para cerrar el ciclo, pidió que “avancemos, de una vez, hacia una democracia en la que nos comprendamos todos”, como si los cuarenta y cinco años de historia democrática de España no hubieran supuesto, cada vez, una oportunidad de consolidar y profundizar en el sistema político fruto de la concordia de los españoles. La Presidenta del Congreso eludió también las tradicionales exclamaciones finales de ¡Viva la Constitución! y ¡Viva el Rey!, que sí entonaron sus antecesores. No es la primera vez que Francina Armengol actúa o habla no cómo quien representa a la institución garante de la soberanía nacional, sino como una activista política de su partido.