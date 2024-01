Línea editorial COPE: La inteligencia artificial y el “sentido del límite”

La inteligencia artificial fue el tema de reflexión elegido por el Papa para la Jornada Mundial de la Paz, celebrada ayer. Existe en esta tecnología un gran potencial para mejorar la vida de los seres humanos, pero también serios riesgos que no pueden ignorarse. Entre autorregulación o controles, Francisco aboga claramente por imponer límites, preferentemente con respaldo internacional. Entre los peligros, el Papa menciona la manipulación de personas y sociedades enteras, la discriminación por medio de algoritmos que amplifican sesgos de todo tipo, el uso de armas autónomas o la eliminación de puestos de trabajo. Junto al enfoque legal, para el Papa son esenciales la dimensión educativa y la apertura de un amplio diálogo interdisciplinar que no busque solo evitar riesgos, sino que, de manera proactiva, procure encauzar el potencial de la inteligencia artificial para contribuir a “un mundo más justo y humano”. Para ello, el Obispo de Roma demanda una reflexión sobre “el rol que la tecnología debería tener en nuestra vida personal y comunitaria”. En particular, Francisco cree urgente “reflexionar sobre el sentido del límite”, frente a lo que califica de “obsesión” por “querer controlarlo todo”, con el riesgo de finalmente “caer en la espiral de una dictadura tecnológica”. Frente a ese afán de dominio, el Papa puso en valor ayer la aportación a la sociedad de las mujeres y las madres, para de ese modo “escapar de las espirales de violencia y odio”. En el día en que se celebraba la Solemnidad de santa María, Madre de Dios, el Pontífice apeló a ese modelo como vía más segura para una Iglesia constructora de unidad y de paz.