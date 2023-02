Línea editorial COPE: La insistente llamada del Papa a la paz

Desde hace un año el Papa Francisco no ha cesado de denunciar la invasión de Ucrania, que ha desatado una guerra insensata y cruel, y ha provocado ríos de sangre y de dolor. Directamente, y a través de sus enviados, los cardenales Krajewsky y Czerny, Francisco ha querido hacer llegar su cercanía y su ayuda concreta a la “martirizada Ucrania”. Sin dejar de señalar la responsabilidad directa de Rusia, a cuyos dirigentes se ha dirigido en vano para que paren la agresión, el Papa intensifica estos días su llamamiento a conseguir una paz basada en la justicia y el derecho. También la diplomacia vaticana se esfuerza en crear las condiciones necesarias para un posible diálogo que permita, al menos, el alivio de quienes más están sufriendo.

En la estela de sus predecesores, Francisco clama para que no se apague en las conciencias el sueño de la Paz, para que el mundo no se acostumbre a esta trágica quiebra de humanidad. Posibilitar el final de una guerra que trae consigo la muerte de miles de personas, un número sin fin de desplazados, familias destrozadas y personas que pierden todo lo que tienen, es una tarea prioritaria para el Papa y para toda la Iglesia, que no deja de rezar incesantemente por el milagro de la paz.

En vísperas del primer aniversario de la invasión, Francisco ha dirigido un llamamiento a los líderes del mundo para que se comprometan en poner fin al conflicto, promuevan un alto el fuego y el inicio de negociaciones de paz, recordando que “nunca será una verdadera victoria la que se construya sobre las ruinas”.