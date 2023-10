Línea editorial COPE: Gobierno de unidad en Israel

El ataque terrorista de Hamás ha propiciado un Gobierno de unidad en Israel. La situación de emergencia y excepcionalidad pide, como ha sucedido en otros momentos de la vida del Estado del Israel, que el partido del Gobierno y los de la oposición confluyan en una estrategia común y unitaria de defensa. Porque, no se olvide, el pueblo israelí tiene derecho a defenderse y su Gobierno el deber de hacerlo. Un ciudadano podrá rechazar su legítima defensa en el ejercicio pleno de su libertad, pero un Estado no puede inhibirse. Y las fuerzas políticas israelíes van a hacerlo juntas. El jefe del Gobierno, Benjamin Netanyahu, se ha caracterizado por una política excluyente y contraria a los acuerdos y a la negociación. Su dogmatismo y sus alardes de fuerza pueden haberle pasado factura hasta el punto de bloquearle en los primeros momentos tras el ataque sorpresa de Hamás. Un Gobierno de emergencia y de unidad, en el que por el momento no estará el líder del partido de oposición con mayor apoyo electoral, podrá aportar el equilibrio necesario y proporcionado que se espera de un Estado sometido a la Ley. La respuesta de Israel no es venganza ni odio. Si así fuera no sería justa. Y, con toda seguridad, como advierten los más expertos en política israelí, la presencia de dos mandos militares en el Gabinete de Guerra, asegura que la respuesta será técnica, militar y marcada por la experiencia.

Cuando la guerra termine habrá llegado la hora de que la ciudadanía le cobre la factura, o no, al primer Ministro Netanhayu y a un Gobierno que, embarrado en reformas judiciales más que discutibles y en discursos belicistas, no supo gobernar con realismo.