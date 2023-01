Línea editorial COPE: Cuestión institucional y antropológica

El intento de impedir el relevo en el poder que se ha producido en Brasil desgraciadamente no es un fenómeno aislado. Se cumplen dos años de algo muy parecido en Estados Unidos. Sin duda son fenómenos populistas. Pero a veces la expresión “populismo” es demasiado genérica. Estamos ante una cuestión institucional pero también antropológica. Una democracia no se basa solo en procedimientos formales. Tiene su fundamento en una serie de certezas y evidencias que en estos momentos se diluyen. Se desdibujan los sujetos personales y sociales, desaparece la unidad en la pluralidad y no hay puntos firmes, de hecho, el respeto a la libertad pierde fuerza.

Estamos ante un momento de desorientación y pérdida de vínculos, en gran medida alentado por una cultura individualista. En esta situación es fácil que aparezcan formas sustitutivas de una convivencia social sana. Algunos líderes y movimientos políticos explotan una afirmación reactiva de la identidad, una identidad sin tradición real, marcada por el resentimiento, el rechazo del otro y la nostalgia de un supuesto mundo perdido. Es un fenómeno a menudo alimentado por formas de religiosidad irracional que pretenden deducir de los textos sagrados reglas para la convivencia sin tener en cuenta la libertad y la autonomía de lo temporal. Este caldo de cultivo nutre un mesianismo de izquierdas o derechas, rechaza que la política es necesariamente limitada, el equilibrio de la instituciones y la naturaleza deliberativa de la democracia.