Línea editorial COPE: ¿Cuánto vale ser presidente del Gobierno?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá seguir insistiendo en la bondad de todos sus esfuerzos y desvelos por alcanzar y mantener una mayoría progresista de Gobierno.

Sin embargo, las palabras contradicen los hechos. España cuenta con un Gobierno sostenido por una suma inconexa de intereses particulares. La aritmética parlamentaria permitió a Sánchez ser investido presidente, pero, a la vista del panorama que refleja el pleno convocado hoy para la aprobación de los tres Decretos anticrisis, el Gobierno no cuenta con una mayoría comprometida con la gobernabilidad.

Decía esta mañana el superministro Bolaños que el voto que los parlamentarios emitan hoy determinará el precio de los alimentos mañana. Lo que en realidad está en juego en la sesión parlamentaria de hoy es el precio que el PSOE está dispuesto a pagar a Junts para que sus diputados revaliden su apoyo a Sánchez.

En el acuerdo que ambas fuerzas presentaron públicamente en el mes de noviembre nada estaba atado.

Todo está en el aire a expensas de que cada medida que el Gobierno lleve al Congreso se adecúe, o no, a la hoja de ruta que Puigdemont y los suyos han trazado previamente. ¿Qué va a suceder cuando el presidente del Gobierno de España ya no tenga nada que ofrecer a Puigdemont? ¿Llegará un momento en el que el precio será tan alto que no habrá modo de pagarlo?

El Gobierno de España no puede depender del capricho de siete diputados insaciables a las órdenes de un prófugo de la Justicia, que van a hacer de la incertidumbre, cuando no del chantaje, la constante de esta legislatura