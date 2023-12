Línea editorial COPE: Carrero y ETA

La próxima semana se cumplen 50 años del atentado de ETA contra Carrero Blanco, presidente del Gobierno con Franco poco antes de la transición a la democracia. La efeméride es especialmente relevante ahora que los herederos de ETA, el partido Sortu, integrado en Bildu, adquiere un notorio protagonismo. Nadie se dio cuenta de la preparación de un atentado complejo, cometido a unos metros de la embajada estadounidense y un día después de la visita del secretario de Estado, Henry Kissinger. Un grupo de terroristas se pudo pasear por Madrid durante más de un año. Era un grupo de etarras fichados por la Policía, que hicieron ruido, cometieron todo tipo de imprudencias y dejaron numerosas huellas. El sistema de seguridad de las personalidades políticas del régimen dejaba mucho que desear. La Operación Ogro, como se llamó, cogió desprevenidos a los servicios secretos.

La narrativa que atribuye a ETA el golpe que acabó con el franquismo no coincide con la realidad. El franquismo ya se encontraba profundamente debilitado. El atentado no cambió el devenir del régimen. Carrero no hubiera podido dar continuidad a la dictadura, era un hombre mayor decepcionado con la política, y es difícil pensar que hubiera presentado batalla para continuar con el sistema franquista.

Ya entonces, la actitud internacional contra el régimen pesaba mucho y no iba a permitir su continuidad. El atentado que asesinó a Carrero no acabó con la dictadura, pero sí le dio alas a una banda terrorista que nos haría sufrir mucho durante años.