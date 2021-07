Línea editorial: "El castrismo contra la libertad"

Entre las muchas detenciones injustamente perpetradas por el régimen cubano se cuentan ya las de una veintena de periodistas que en el ejercicio de la libertad de información han sido acusados de cometer delitos contra la seguridad del Estado. Uno de ellos es Camila Acosta, corresponsal del diario ABC. Ella, como tantos otros profesionales, llevaba días contando lo que sucede en Cuba. Y por hacerlo será acusada por los mismos delitos a los que se acusa a los disidentes y a todos aquellos a los que el castrismo considera sospechosos.

Díaz Canel no es Fidel Castro, ni siquiera es Raúl Castro. Pero eso no significa que no sea un dictador que usa todo el poder del Estado contra quienes ejercen la libertad de información. De hecho, en el ranking que con relación a la libertad de prensa publica Reporteros Sin Fronteras, Cuba ocupa el lugar 171 de un total de 180 países.

Camila Acosta sabía que su vida y su integridad corrían peligro, y pese a ello, desde el domingo no dejó de informar acerca de lo que estaba sucediendo. Y lo que sucedía no era solo que los cubanos parecían haber perdido el miedo, sino que la dictadura reprimía violentamente a ciudadanos indefensos que habían salido a la calle a reclamar libertad, alimentos y vacunas.

El destino de nuestra compañera es incierto, como el de todos los encarcelados por el régimen cubano. Ya no bastan las protestas formales. La diplomacia debe poner en marcha todos los medios para obtener la liberación de quienes han sido injustamente encarcelados.