Línea Editorial: "De Caracas a Miami"

Bogotá es la sede de la cumbre sobre Venezuela auspiciada por el Presidente Gustavo Petro para retomar el diálogo entre el régimen chavista y la oposición venezolana. En las últimas horas, sin embargo, se han sucedido una serie de sucesos que no solo enturbian el encuentro, sino que lo complican enormemente. Juan Guaidó, que fue relevado como Presidente interino de Venezuela el pasado diciembre, no había sido invitado al encuentro. Pese a ello, Guaidó hizo público un comunicado anunciando que viajaría a Colombia en coche para reunirse con mandatarios extranjeros presentes en Bogotá y, antes de regresar a Caracas, viajar por algunos países de América Latina. Sin embargo, a las pocas horas de entrar en Colombia, Guaidó salió en avión con rumbo a la ciudad de Miami.

El Gobierno de Colombia le invitó a salir del país porque, con su presencia creaba un problema diplomático y político del que, con toda seguridad, no era ajena la oposición venezolana. No es ningún secreto que uno de los problemas ha sido la dificultad para que la oposición se mantenga cohesionada en torno a un liderazgo común. No se puede negar que Guaidó ha demostrado coraje para resistir a dictadura, ha concitado numerosos apoyos internacionales y ha gozado de un reconocimiento que pocos líderes de la oposición han alcanzado. Sin embargo, perdió el apoyo cuando la oposición decidió acabar con el Gobierno interino. Lo encajó, decidió quedarse en Venezuela y favorecer la convocatoria de primarias para elegir al líder de la oposición. Los venezolanos necesitan un líder con la suficiente inteligencia práctica para enfrentarse a Maduro porque contra el chavismo de nada servirán los maximalismos.