Línea editorial: "No basta invocar la resiliencia"

El Plan que ha puesto en marcha el Gobierno para aprovechar los fondos europeos tiene un nombre muy largo. Se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Resiliencia es una palabra muy de moda últimamente, que se utiliza como respuesta a la crisis sanitaria y a la crisis social.

La palabra resiliencia está tomada de la física de materiales y se utiliza para indicar la capacidad de aguantar los golpes y no romperse. Parece que con recomendar resistencia ya está todo resuelto, como si invocar una actitud conveniente fuera suficiente para vencer el mal que se combate.

No es una buena idea pensar en el hombre como si fuera un material físico, el hombre no es una cosa, es razón, pasiones, sueños, aspiraciones, deseo de plenitud y de felicidad. Y por eso no puede resistir solo porque se lo proponga. El hombre es también vulnerabilidad, necesidad, incapacidad, debilidad.

Probablemente sea más razonable aprender esas dimensiones en este tiempo de pandemia que aferrarse a ciertos proyectos irrealizables de aguante. Solo quien conoce su propia debilidad, su propia vulnerabilidad, está abierto a una ayuda que va más allá de sus límites. Quien conoce su debilidad es capaz de compasión, es decir de sufrir con otros, de compartir. Probablemente sea más interesante compartir la vulnerabilidad que no exaltar un individualismo que busca una superación personal muchas veces inalcanzable.