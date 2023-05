Línea editorial: Atención ciudadana

Los funcionarios de la Seguridad Social han convocado una huelga para septiembre. Lograr una cita en la Seguridad Social se ha convertido en los últimos tres años en un gran problema para millones de españoles. En 2022 la web de la Seguridad Social recibió 300 millones de visitas y 15.640 quejas de la ciudadanía.

Los ciudadanos nos quejamos porque los funcionarios nos recomiendan acudir a la web. Hacen falta tres meses de media para tramitar una pensión de jubilación o la baja de maternidad. El propósito del Gobierno es que, de manera preferente, hagamos los trámites digitalmente y que solo sean atendidos directamente los que no dominan las nuevas tecnologías. En teoría existe la posibilidad de usar el teléfono, pero en 2022 se dejaron casi 4 millones de llamadas sin contestar.

El 40 % de españoles no poseen las capacidades necesarias para relacionarse digitalmente con las administraciones públicas. El resto lo tiene muy complicado. Tan difícil es hacer un trámite digital con las administraciones públicas que el 80 por ciento no se culminan. Los procesos digitales son largos, farragosos, complejos y llenos de trampas que ni los más expertos son capaces de superar. Incluso los propios empleados públicos diestros con las nuevas tecnologías se ven en dificultades. La atención no presencial y sin papeles no funciona con suficiente agilidad y los ciudadanos tenemos derecho a una atención estatal de calidad.