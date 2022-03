Línea editorial: "Aquellos grandes santos tan actuales"

Hace 400 años, en la que fue la primera gran canonización colectiva de la historia, fueron canonizados cinco santos, entre los que figuraban cuatro españoles de una talla enorme, cuyas vidas entregadas a Cristo siguen de plena vigencia. Junto a san Felipe Neri, el italiano conocido como el santo de la alegría, fueron canonizados san Isidro Labrador, patrón de Madrid, santa Teresa de Jesús, mujer excepcional, doctora de la Iglesia y maestra reconocida de espiritualidad, que en palabras del papa Francisco supo como pocos trasladar el cielo a la tierra, san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y san Francisco Javier, patrón de las misiones.

Precisamente en la iglesia romana, iglesia madre de los jesuitas, Francisco ha celebrado la gran efeméride este fin de semana en una Eucaristía en la que nos ha invitado a todos a fijarnos en el testimonio de estos grandes de la Iglesia y, siguiendo su modelo, a no perdernos en el lamento, ver la vida como un regalo y entender que cada día nuestra vida es un pequeño tramo hacia la meta final.

San Felipe Neri, santa Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier. Nombres y palabras mayores. Lejos de las ideologías, que no hacen sino dividir, el camino del Evangelio y las vidas de los santos, son ejemplos idóneos para no dejar que el alma se nos anestesie por el clima consumista e individualista de hoy en día. Estos grandes santos, y tantos otros a cuya intercesión podemos acudir, son compañeros de camino que no fallan, que nos recuerdan que lo importante es trabajar en el corazón, para que sepamos distinguir entre lo que es según Dios, y permanece, y lo que es según el mundo, y pasa.