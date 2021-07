Línea editorial: "Aplazando lo importante"

En su gira por Estados Unidos, en concreto en su visita a una de las sedes de la Nasa, el presidente del Gobierno ha subrayado la buena ciencia que se hace en España. Es verdad que hacemos buena ciencia en algunos campos. Nuestros científicos son un referente mundial en temas como el Sida. Tenemos muchos graduados en tecnología, ingeniería y matemáticas. Somos la décima potencia mundial en producción de documentos científicos.

Que se haga ciencia en un país, a largo plazo aumenta su bienestar. Pero en España invertimos poco en ciencia y hay poca colaboración entre lo público y lo privado. Antes de la pandemia la inversión en ciencia representaba el 1,25 por ciento del PIB. Eso nos pone en los puestos bajos del ranking de la OCDE y muy lejos de los países de nuestro entorno.

En Alemania el porcentaje es del 3 por ciento y la media europea es del 2 por ciento. Los últimos presupuestos del Gobierno de Sánchez, elaborados con la previsión de la llegada de las ayudas europeas, han aumentado esa cifra, pero no lo suficiente. La ciencia en España no está bien dotada, no es reconocida y sufre los excesos de la burocracia. La ciencia, como la educación, es síntoma del cortoplacismo. Estamos en lo inmediato, en las batallas del corto plazo, en el mejor de los casos en resolver lo urgente, habitualmente aplazando lo importante.