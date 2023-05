Línea Editorial: "75 años de Israel y de la Nabka"

Ayer se conmemoró en Israel el 75 aniversario de su fundación en tierras palestinas, entonces ocupadas por el Reino Unido como mandatario desde el fin de la I Guerra Mundial. Al mismo tiempo, los habitantes palestinos que permanecen en los reducidos territorios de Cisjordania, salpicados de colonias israelíes, han recordado lo que ellos llaman la "Nabka", es decir, la catástrofe que supuso para este pueblo la ocupación de su tierra por los judíos huidos de Alemania, tras el holocausto nazi. La propia prensa israelí se ocupa desde hace tiempo de mostrar los atentados cometidos por los grupos terroristas judíos de entonces contra británicos y los palestinos, hasta que en 1948 se fundó el Estado judío.

Como fondo de ambas celebraciones, de sentido tan contrario, la destrucción y la sangre siguen corriendo en la franja de Gaza, donde Israel afirma que ha acabado con los principales dirigentes de la Yihad Islámica. Para completar este caótico cuadro, la sociedad israelí sigue manifestándose contra el proyecto del gobierno de Benjamín Netanyahu de someter la Justicia al poder legislativo, que pone en juego los equilibrios de una democracia de la que tanto se ha preciado el Estado hebreo. Aunque Netanyahu ha aplazado esta polémica reforma, no ha podido evitar un choque frontal contra su principal aliado, los Estados Unidos, que se oponen decididamente a ese proyecto. Pero esta batalla jurídica no oculta el drama de dos pueblos, israelíes y palestinos, que no han encontrado la forma de vivir en paz.