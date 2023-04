Línea Editorial: "75 años del Estado de Israel"

Israel celebra el 75 aniversario de la creación de su Estado en un clima de polarización total. La reforma judicial que impulsa el primer ministro Netanyahu expone a las claras que el modelo de país de los sectores más nacionalistas no es la democracia liberal. A la vez, los últimos conflictos con Palestina recuerdan que la cuestión territorial sigue abierta. Israel tiene una población joven y una natalidad del 3%, una buena noticia, pero concentrada entre los ultranacionalistas y los árabes. Esto remite al famoso trilema que afronta el Estado hebreo, obligado a elegir dos de estas tres condiciones: democracia, territorios ocupados y carácter judío. La democracia solo es posible admitiendo un Estado palestino independiente, o reconociendo a la población árabe los mismos derechos. El Estado judío y las conquistas territoriales, por el contrario, solo son compatibles en un régimen de apartheid. No es esto lo que quiere una mayoría de ciudadanos, que ve con preocupación esta deriva. Hay un claro dilema ético. El Estado de Israel fue un sueño cumplido tras el mayor genocidio sufrido nunca por un pueblo. El país es hoy mucho más seguro que en 1948, supera en renta per cápita a la antigua metrópoli, Gran Bretaña, y produce admirables innovaciones en tecnología y medicina, por citar dos campos. Esos logros se ven sin embargo amenazados por la polarización social, el gran desafío para esta generación de israelíes.