León XIV no se deja etiquetar

Cuatro meses después de su elección, un libro recoge la primera entrevista con el Papa León XIV. La expectación era grande debido al estilo sobrio del nuevo Pontífice, poco dado a declaraciones públicas grandilocuentes. Desde su elección, ya expresó a las claras su intención de “desaparecer para que permanezca Cristo”. En esa línea, el primer Papa norteamericano sorprende con afirmaciones como la de que no considera que su “papel principal sea el de tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo”, o la de que no ve realista que, en estos momentos, la Santa Sede ejerza de mediadora en Ucrania. No significa esto que el Papa León se desentienda de los problemas actuales.

Su preocupación por la doctrina social se refleja de manera muy clara a lo largo de toda la entrevista, en la que entra en cuestiones como la invasión de Gaza, los retos que plantea la inteligencia artificial o el aumento de las desigualdades, cuestionando los sueldos estratosféricos de algunos empresarios. En determinadas cuestiones, sin embargo, se inclina por ceder el protagonismo a las conferencias episcopales, aplicando con coherencia el principio de sinodalidad. En lo que respecta a la misión del Obispo de Roma, León XIV tiene claro que lo prioritario es confirmar en la fe y promover la comunión en la Iglesia, sin la cual la misión sería infructuosa. A partir de ahí, la entrevista muestra a un Papa imposible de encasillar con etiquetas fáciles como “izquierda y derecha”, y que, si por algo se caracteriza, es precisamente por su rechazo frontal a cualquier interpretación ideologizada de la fe.