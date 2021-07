Las inventivas de la Ministra Belarra

La ministra Ione Belarra tiene el verbo fácil. No es la primera vez que la secretaria general de Podemos y Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 lanza órdagos a diestro y siniestro desde su Cartera ministerial. Antes de las vacaciones de verano, sus invectivas se han dirigido contra la enseñanza de la religión en la escuela y los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. El lenguaje de la ministra es amenazante y hasta cierto punto chulesco.

Belarra puede desear que sus propuestas "no se queden en papel mojado", como le ha dicho al PSOE, con el que comparte responsabilidades de Gobierno. Lo que no puede es ignorar el marco constitucional que en España ampara la enseñanza de la religión en la Escuela o, en otro nivel, los estudios comparados acerca de la idoneidad que el estudio de la religión y de las religiones tiene en los procesos formativos de los alumnos.

En España nadie está obligado a estudiar religión, pero todos tienen el derecho a hacerlo, si así lo desean. Y eso con independencia de las creencias personales de la señora ministra de Derechos Sociales. Con relación al deseo de que el Gobierno rompa los Acuerdos con la Santa Sede, la ministra debe saber que los países de nuestro entorno, pensemos solo en la Unión Europea, mantienen relaciones con la Santa Sede. Hasta la laica Francia regresó en 2008 a los acuerdos con la Santa Sede, precisamente en lo que respecta al reconocimiento de la enseñanza religiosa. Haría bien la ministra Belarra en moderar sus impulsos y el presidente del Gobierno en pedir un poco más de rigor a una de sus ministras.