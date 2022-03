Inoperancia del Gobierno

La huelga de transportistas que comenzó el pasado 14 de marzo está produciendo un bloqueo de suministros que cada vez afecta a más sectores productivos y a la cesta de la compra de los ciudadanos. A medida que pasan las horas grandes empresas como Danone, Heineken, Calvo o Cuétara, anuncian paros en sus plantas de producción. Todo ello está provocando un profundo malestar social que se manifiesta en las reiteradas protestas en la calle. Si el pasado fin de semana fueron los agricultores, los sectores del taxi, y del transporte de viajeros por carretera, anuncian movilizaciones para los próximos días. No hay que descartar la posibilidad de una huelga general solo frenada por el entreguismo al Gobierno de los sindicatos mayoritarios.

Pedro Sánchez ha dicho hoy durante la sesión de control en el Congreso que está convencido de que al final de la semana se habrá resuelto el problema con los transportistas, pero no deja de ser voluntarismo. Su plan para paliar el impacto de la subida del combustible y tranquilizar al sector del transporte no solo no ha funcionado, sino que ha hecho que algunas asociaciones que hasta ahora no se habían movilizado se sumen al paro. La inoperancia de Moncloa comienza a producir hartazgo. El Gobierno está paralizado, sin capacidad de respuesta ante los problemas económicos y sociales, y con una nula credibilidad para alcanzar acuerdos con los sectores implicados. Las campañas de propaganda calificando a los huelguistas de ultraderecha ya no funcionan, como tampoco responsabilizar a la guerra de todo. Las heridas en la dañada economía española comienzan a ser alarmantes.