Incógnitas e inquietudes

La propuesta del Rey de designar a Alberto Núñez Feijóo para intentar la formación de Gobierno, entra dentro de la lógica parlamentaria, aunque no tenga seguros los escaños suficientes para obtener la mayoría absoluta. Solo le faltan cuatro y esos están en el seno del Partido Nacionalista Vasco, descartando a los separatistas, que aún no tiene decididas con claridad sus opciones, por mucho que Sánchez alardee que cuenta con ellos y con los del prófugo Puigdemont para seguir en la Moncloa. Lo que importa en este momento es que Feijóo lo va a intentar desde los 72 votos que tiene seguros con Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, de manera que será el PNV quien tenga que decidirse durante las conversaciones que el presidente del Partido Popular mantenga con ellos. Lo imprevisible en política, en este caso el cambio de actitud de los nacionalistas vascos, no suele ser nunca definitivo, porque todo depende de lo que pueda obtenerse a cambio...

Ya sabemos lo que el PNV exige a Sánchez para ser investido: un nuevo modelo territorial para Euskadi y Cataluña, que consagre el pluri-nacionalismo, algo que Feijóo no parece dispuesto a conceder. En todo caso, las conversaciones que iniciará formalmente Feijóo van a retratar no solo al PNV, si no llega a un acuerdo con el PP, sino al propio Sánchez, si es que es designado, finalmente, por el Rey, tras el eventual fracaso de Feijóo. Ocurre, sin embargo, que el Jefe del Estado, al no poder consultar directamente a los partidos independentistas catalanes, así como a Bildu, por lo que el Rey no puede tener la seguridad de que Sánchez pueda formar un gobierno ajustado a la Constitución, por lo que, en principio, la repetición de las elecciones sería bastante más que probable.