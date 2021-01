Iglesias se retrata

No debería causar sorpresa que el vicepresidente Pablo Iglesias ponga en un brete al Gobierno con alguna de sus propuestas que, por otra parte, nunca ha escondido. También Pedro Sánchez era plenamente consciente de ellas, antes de las elecciones, cuando repetía que no podría dormir tranquilo teniendo a Podemos como socio en la legislatura. Esta vez, en una entrevista concedida a La Sexta, Iglesias ha comparado la situación del fugado Puigdemont con el exilio forzoso de los republicanos durante el franquismo.

Todo un insulto a la memoria democrática de quienes tuvieron que huir de España por la represión, cuya situación nada tuvo que ver con la del prófugo Puigdemont, entre otras cosas porque el ex Presidente de la Generalitat se alzó contra la Constitución, que tenía el deber de preservar como máximo representante del Estado en aquella Comunidad Autónoma. Comparar a un prófugo de la justicia en una democracia con exiliados políticos de una dictadura es un disparate y una indignidad.

Esa no fue la única de las ocurrencias que dejó Pablo Iglesias en una entrevista que tuvo la virtud de retratarle a la perfección. También comparó la fuga de un golpista como Puigdemont con la salida de España del Rey emérito, que no está inmerso en ninguna causa y siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con cualquier investigación judicial. Para Iglesias todo está en función de su proyecto de demolición del sistema constitucional. Eso sí, no encontraremos ningún impulso eficaz a las políticas sociales desde su asiento en el Consejo de Ministros.