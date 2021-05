Guaidó se la juega

Venezuela vive ya, de hecho, una catástrofe humanitaria. La pandemia no ha hecho más que multiplicar las consecuencias de un sistema que ha colapsado en lo económico, y en el que los ciudadanos carecen de los mínimos bienes necesarios para sobrevivir. Ante estas circunstancias, el líder de la oposición democrática, Juan Guaidó, ha lanzado una propuesta al Gobierno de Maduro. La oposición está dispuesta a negociar un Acuerdo de Salvación Nacional para salvar a los venezolanos de la catástrofe. Se trata, explica Guaidó, de un acuerdo práctico entre actores internacionales que permita obtener ayuda humanitaria, favorecer la recuperación económica, establecer garantías democráticas y caminar hacia unas elecciones libres.

No será fácil que Maduro acepte la propuesta. Sería, a corto plazo, reconocer su más absoluto fracaso. Sin embargo, y pese a las más que probables presiones de los aliados del chavismo, la oposición mantiene desde hace tiempo un canal de diálogo con la Santa Sede y gobiernos como el de Noruega, pero también con representantes del chavismo. Estados Unidos también se ha pronunciado sobre este Acuerdo y lo ha hecho de manera favorable.

Está claro que nada va a cambiar en Venezuela si no se adoptan medidas alternativas a las aplicadas hasta el día de hoy. Del mismo modo que está claro, después de todo lo vivido, que no va a conseguirse ninguna salida acordada si no es con la intervención de un tercero con capacidad para facilitar la negociación y forzar a Maduro a cumplir los acuerdos.