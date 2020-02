Con el lema “Evangelizar la gran ciudad” comienzan hoy en la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, de Madrid, unas jornadas presididas por el Cardenal Osoro, que contarán , entre otros, con la presencia del Cardenal O’Malley, arzobispo de Boston, y del Cardenal Zuppi, arzobispo de Bolonia. Centradas en esta ocasión en Madrid, las jornadas afrontan uno de los principales desafíos que se le presenta a los llamados nuevos areópagos de la evangelización, que no es otro que cómo dar testimonio y anunciar a Jesucristo a una sociedad a veces hostil y en su mayoría indiferente a la fe, que vive como si Dios no existiera. Esta pastoral de las grandes ciudades que en España ya en su día impulsara el Cardenal Sistach en Barcelona, nos obliga a tomar mayor conciencia del enorme reto que supone abordar la misión en los grandes núcleos urbanos, que, en palabras del Papa, ha de ser más que nunca iglesia en salida, no sedentaria, ni autorreferencial, ni temerosa ni cerrada en sí misma. Necesitamos, como ha reiterado el propio Papa Francisco, entrar en verdadero diálogo con la multiculturalidad, sin caer en un relativismo que negocia la identidad cristiana; una actitud contemplativa, capaz de aprender sobre el fenómeno urbano y descubrir el fundamento de esas culturas, que en su núcleo más profundo están siempre abiertas y sedientas de Dios; y poner el acento de nuestra acción en los pobres, excluidos y descartados, cuya presencia en las grandes ciudades, en muchas ocasiones en las puertas de las iglesia, nos interpela de forma directa para, en medio de las prisas y el trajín de la gran ciudad, no pasar de largo ante el hermano que sufre y nos necesita.