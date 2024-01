¿A dónde quiere ir Netanyahu?

El alto represente para la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha presentado un plan de paz para buscar una solución al conflicto israelí-palestino. El plan incluye la creación de un estado palestino, una conferencia de paz y el protagonismo de terceros países, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Naciones Unidas.

Hamás no puede considerarse un interlocutor porque es una organización terrorista y porque tiene en sus estatutos y fundamentos la destrucción del Estado de Israel. Es cierto que esta guerra la inició Hamás con plena conciencia de que la represalia que sufriría la Franja de Gaza sería muy dura. A Hamás no le ha importado nunca el sufrimiento de los palestinos. Israel tiene el derecho a defenderse, pero lo está haciendo sin respetar los principios del derecho internacional y con evidente desproporción: desde el 7 de octubre han muerto más de 25.000 gazatíes.

El que Israel haya sido víctima de un ataque de Hamás no le da carta libre para actual de cualquier forma. El primer ministro Netanyahu no acepta un alto el fuego, no tiene un plan político, no ofrece solución alguna para los palestinos. Y parece interesado en extender la guerra hasta el sur del Líbano. Oriente Próximo se ha convertido en un polvorín: Irán se considera legitimado para atacar posiciones kurdas en Iraq, las franquicias del Daesh aprovechan el momento para atentar en Irán, los hutíes ponen en peligro la circulación de mercancías por el Mar Rojo y Estados Unidos considera necesario atacar sus bases en Yemen. Netanyahu está comprometiendo la seguridad de Israel para mucho tiempo, y está poniendo en riesgo la estabilidad de una región decisiva en el mundo.