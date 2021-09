Dios nos quiere conectados a la vida

Esta tarde, en la festividad de la Santa Cruz, el Papa Francisco se ha encontrado con los jóvenes en Eslovaquia para recordarles, precisamente, que no hay amor verdadero que no pase por la cruz. El amor es hermoso, pero no es un camino fácil. Contra lo que parece indicar la lógica hedonista del mundo, el amor es fidelidad, don y entrega sin límites hasta el extremo. Son muchos los cantos de sirena que reclaman al joven, manipuladores de una supuesta felicidad que no es sino simulacro, camino que aparta de la vida en plenitud.

Francisco ha advertido que, para que ese amor dé frutos, no puede olvidarse de las raíces. Hoy se corre el peligro de crecer desarraigados y de querer hacerlo todo deprisa. La cultura de las pantallas nos permite estar conectados con personas a las que a veces conocemos más que a las que tenemos al lado. Pero Dios nos quiere plantados en la tierra, conectados a la vida, nunca cerrados sino siempre abiertos a todos. Así mismo ese amor verdadero está íntimamente ligado a la misericordia.

Cuando somos abrazados recuperamos la confianza y en la vida. Por eso el Papa ha pedido a los jóvenes que se dejen abrazar, que a ese abrazo vayan con todas sus debilidades y defectos. Frente a una cierta corriente dominante, que reclama una “cultura del ombligo”, hay que salir de sí y experimentar que hasta el dolor más profundo puede vivirse con paz cuando se abraza en la cruz de Cristo.