El PP no debe enredarse

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que estará en la convención del PP que se celebrará el primer fin de semana del octubre. Casado quiere escenificar un momento de gran optimismo. Tras algo más de tres años, las encuestas apuntan a que puede ganar las elecciones. Pero al comienzo del curso político, Ayuso se adelantó a Casado y reclamó que se celebrara ya el congreso regional del PP de Madrid programado para 2022, y se postuló como presidenta del PP madrileño.

Ayuso, empujada por su rotundo éxito en las elecciones autonómicas de mayo, ha creído que ha llegado el momento de ser la jefa del partido en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid concita apoyos en muchos sectores y ha mostrado una gran capacidad de ser transversal. Es verdad que el resto de España no es como Madrid, pero Madrid es esencial para cualquier éxito político. Ayuso fue una apuesta personal de Casado, y ambos tienen buena relación. Casado no debe tener inconveniente en sumar lo que Ayuso le aporta, y Ayuso no debe tener prisa ni confundir objetivos.

Todavía queda mucho tiempo para las elecciones de 2023, y el PP tiene mucha tarea para consolidar su alternativa. Sería incomprensible que los dos líderes no pudieran caminar juntos. Difícilmente los votantes que buscan una alternativa entenderían que las ambiciones o las inseguridades personales truncaran que esa alternativa fraguase.