Crisis moral y cultural de Europa

Esta semana se presenta en el Senado francés una plataforma intelectual promovida por la Federación Europea “One of Us”, que preside el ex ministro español Jaime Mayor Oreja, y cuyo objeto es la recuperación de los valores cristianos que dieron origen a la Unión Europea, especialmente el respeto a la vida humana. Ayer en El Espejo de COPE, Mayor Oreja explicó que la peor crisis que padece Europa no es ni económica, ni financiera, ni siquiera política, sino moral, cultural y de civilización, lo que se traduce en una crisis de conciencia y de actitud personal ante la vida humana.

La plataforma que se presenta el sábado en París analizará en profundidad las raíces de esa gran crisis que, a su juicio, empezó el día en que se legalizó y legitimó el aborto como un derecho. Desde ese momento se impone en Europa una especie de moda dedicada a destruir los valores de la civilización cristiana, en el marco de un nuevo paganismo que no ha sido todavía suficientemente debatido desde una perspectiva intelectual. De lo que se trata, por tanto, es de impulsar una participación más activa de los pensadores europeos para analizar los grandes dilemas éticos que amenazan a la sociedad europea. De momento, más de un centenar de intelectuales, encabezados por el historiador francés Rémi Brague, se han adherido a esta iniciativa que ya cuenta con el apoyo decidido de las universidades católicas de Ávila y Valencia, así como de las universidades CEU-San Pablo y Francisco de Vitoria.