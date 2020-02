Corresponsabilidad de los laicos para una Iglesia misionera

Con el lema “Pueblo de Dios en salida˝ arranca hoy en Madrid el Congreso de Laicos, la mayor y más ambiciosa iniciativa de la Iglesia española en los últimos años. Broche de oro final al plan quinquenal de la Conferencia Episcopal, la celebración viene precedida de un intenso trabajo de grupos a nivel diocesano, en los que han participado en los últimos dos años unas 40.000 personas. Se trata de impulsar una nueva autoconciencia en la Iglesia para erradicar la vieja mentalidad clerical que considera a los laicos cristianos de segunda. Es un debate hace tiempo superado por el Magisterio, pero la realidad no siempre se encarga de refrendarlo. Así lo reconocen muchas de las aportaciones que han servido de base para la elaboración del Documento de Trabajo de este Congreso, no exento de autocrítica, pero marcado por el deseo de dar un paso al frente para responder a los desafíos que afronta la Iglesia para evangelizar en la sociedad de hoy. Uno de los elementos que con mayor claridad ha emergido es la reivindicación de una mayor corresponsabilidad de los seglares. Corresponsabilidad, eso sí, entendida desde las claves de la comunión y de la misión, en una Iglesia que no desea mirarse al ombligo y que se sabe llamada a abandonar la comodidad de sus espacios habituales para dedicarse a su verdadera razón de ser, que es salir al encuentro de las personas para anunciarles a Jesucristo.