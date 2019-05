Comunicar la verdad, la bondad y la belleza

El Papa ha recibido en audiencia este fin de semana a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. Ante un numeroso grupo de periodistas, Francisco ha pronunciado un discurso en el que ha querido destacar la importancia de un trabajo decisivo para la sociedad, por el bien enorme que puede hacer cuando se pone al servicio de la verdad y por lo peligrosa que puede resultar su deriva cuando se convierte en altavoz de la mentira. El periodismo, cuando se ejerce con espíritu de servicio, se convierte en toda una misión.

El Papa les ha reconocidob su abnegado trabajo, ha recordado a tantos periodistas que todavía hoy mueren asesinados en el mundo en el desempeño de su profesión, y ha exhortado a los presentes a ser instrumentos de paz, no de odio; a construir y no a destruir; a proponer encuentros y no confrontación; a dialogar y a no monologar; a ser voz de los que no la tienen en lugar de hacerle el juego al que más grita.

En definitiva, les ha invitado a comunicar el bien, la verdad y la belleza, y a ser con su entrega a una profesión tan hermosa, verdaderos mediadores que ponen sus talentos y capacidades de comunicadores al servicio del bien común.