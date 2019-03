Compás de espera

Lo que parecía imposible ha sucedido. Juan Guaidó, el Presidente encargado de Venezuela ha regresado a su país. La orden de detención no se ha materializado y el oficialismo no ha levantado un dedo. Sin lugar a dudas, la presión internacional ha contribuido enormemente y la presencia de periodistas de todo el mundo que con sus cámaras siguen a Guaidó en directo, facilitan su inmunidad. Nadie imagina a la guardia bolivariana deteniendo a Guaidó y a su esposa mientras mostraban sus pasaportes a la policía aduanera o saludaban al cuerpo diplomático acreditado en el país. Y, sin embargo, ni las imágenes en directo de lo que sucede en Venezuela ni la presión diplomática, consiguen echar a Maduro, que resiste gracias al Ejército y a sus más leales ministros. Las deserciones de algunos militares no son suficientes y la presión en la calle no hace temblar a un régimen que está examinando con lupa cada uno de los pasos que la oposición vaya dando.

Si los anuncios que ha hecho Guaidó nada más llegar a suelo venezolano son verdad, se espera que en los próximos días vaya aclarándose un poco más el escenario. El sábado 9 la oposición ha llamado de nuevo a la movilización en las calles. Habrá que esperar si mientras tanto, el chavismo se rearma de nuevo o se hacen ciertos los mejores pronósticos que adelantan el inminente inicio del fin.

Mientras tanto, los venezolanos, los verdaderos depositarios del poder político, siguen pasando hambre, viven presos de la violencia, padecen represión, carecen de medicinas y soportan la incertidumbre política y económica en un país devastado.