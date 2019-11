Blanqueando a Otegi

El ex-presidente Zapatero ha elogiado a Otegi por su papel en el fin de la violencia de ETA. Ha sostenido que "para la historia y para la verdad, fue un político decisivo aunque lo hiciera porque no tuviera alternativa". Estas declaraciones vienen a blanquear a Otegi y a Batasuna en la semana en la que los socialistas navarros se han sentado a negociar con Bildu los presupuestos de la comunidad foral, y cuando la abstención de Bildu es muy útil para conseguir la investidura de Sánchez. Zapatero inició la negociación con ETA cuando la banda terrorista estaba a punto de ser derrotada. Y siguió negociando tras el atentado de la T4 de Barajas de 2006.

En las actas de esa negociación de mayo 2007 consta que Zapatero ofreció un órgano para Euskadi y Navarra, legalizar Batasuna y el fin de la “doctrina Parot”. Aquella promesa de “vasquizar” Navarra tiene una actualidad especial porque es precisamente lo que provocará que la socialista Chivite se apoye en Geroa Bai y en los abertzales. Zapatero ha defendido la necesidad hablar con Bildu porque fue la promesa que se le hizo a los etarras. La hizo él, pero esa promesa no vincula al sistema democrático. Desgraciadamente el socialismo de Sánchez vuelve a buscar el apoyo de las fuerzas que cuestionan nuestro sistema democrático. Otegui no ha pedido perdón por la violencia de ETA y no se puede considerar progresista a quien no ha rechazado un pasado de violencia.