Argelia hacia un difícil cambio de régimen

Argelia se encuentra sumida desde hace ocho meses en un permanente estado de agitación política y social, lo que permite entender la importancia de las elecciones presidenciales que se acaban de celebrar. Con una abstención superior al 60 por ciento, resultó elegido un antiguo primer ministro del defenestrado presidente Buteflika. Abdelmayid Tebbun es un tecnócrata que no pertenece a ningún partido pero es considerado como un hombre del viejo régimen, aunque fue destituido por sus denuncias contra la corrupción hace dos años. El primer gesto del recién elegido ha sido tender la mano al movimiento rebelde “Hirak” que clama masivamente en la calle por un cambio radical del sistema político.

La tarea le va a resultar muy difícil porque el auténtico “hombre fuerte” del país, el general Said Galad, no parece dispuesto a retirarse de la vida política. No parece que el Ejército, que mueve prácticamente todos los hilos, esté dispuesto a dar paso a un sistema plenamente civil, sobre todo porque el islamismo, que ya condujo al país a una terrible guerra civil a finales del pasado siglo, sigue aún muy presente. Ahora se espera la respuesta que dará el movimiento Hirak que cada viernes, desde hace ocho meses, ocupa las calles de las principales ciudades. En todo caso, Argelia se encamina hacia un cambio político de calado que tendrá sus repercusiones en todo el Norte de África y también en la vecina Europa.