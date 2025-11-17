Un nuevo ataque terrorista se ha cobrado 20 víctimas mortales en la República Democrática del Congo, al atacar un hospital gestionado por las Hermanas de la Presentación.

Se trata de la enésima masacre de civiles en el país, además en este caso enfermos y hospitalizados, en Kivu del Norte, donde la situación sigue siendo catastrófica, a pesar del reciente acuerdo alcanzado por la administración Trump con Ruanda.

Los terroristas, afines al Estado Islámico, han atacado un centro de salud diocesano, masacrando a los pacientes y luego incendiando toda la estructura. Muchas mujeres fueron asesinadas en la sala de maternidad, y el horror continuó en el pueblo, donde los terroristas volvieron a atacar antes de huir hacia los bosques.

La noticia ha sido confirmada a los medios por un misionero italiano que lleva más de 50 años en el Congo. El propio misionero, don Giovanni Pumatti, ha denunciado el vergonzoso silencio de Occidente e incluso en algunos casos el silencio cómplice al apoyar ciertas formas de violencia por intereses económicos.

Este drama sigue presente en diversos lugares del mundo, especialmente en algunos Estados fallidos del continente africano en los que el terror campa a sus anchas. La matanza sistemática de cristianos en Nigeria es otro terrible ejemplo. Es un deber moral denunciar lo que está ocurriendo, porque si ni siquiera se conoce lo que sucede, es imposible salirse de esa vergonzosa espiral del silencio.