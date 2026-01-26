Una verdadera comunicación para la misión

El Papa ha puesto el acento este fin de semana en dos mensajes que están estrechamente relacionados entre sí. Por una parte, este domingo, en su mensaje por el centenario de la Jornada Mundial de las Misiones, León XIV nos ha invitado a continuar el camino misionero, con corazones unificados y comunidades reconciliadas para poder así avanzar juntos en el compromiso de la evangelización, porque ser cristianos no es un conjunto de prácticas o ideas, sino una vida en unión con Cristo, una misión que nace del amor, se vive en el amor y conduce al amor.

Para esa unidad en el amor que se requiere, resulta imprescindible una verdadera comunicación, puesta al servicio de la comunión. En este sentido, el sábado, en la festividad de san Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el Papa hizo público también el Mensaje de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año se centra precisamente en lo singular y genuino que debe tener toda comunicación para que sea una comunicación verdaderamente humana.

León XIV ya ha dado muestras de que este asunto será importante en su magisterio, en un contexto en el que, con la Inteligencia Artificial como telón de fondo, necesitamos que el rostro y la voz vuelvan a representar a la persona. Necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del ser humano, hacia la que orientar también toda innovación tecnológica. Entendida de esta manera, la comunicación podrá ponerse al servicio de la misión de la Iglesia, que no es otra que evangelizar y proponer la buena noticia del Evangelio a todos los hombres y mujeres de la tierra.