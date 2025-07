Venganza versus reconstrucción

En Siria se ha desatado el terror. En el plazo de una semana se calcula que los combates entre beduinos, drusos y las fuerzas del Gobierno han causado la muerte de más de 1.000 personas y forzado el desplazamiento de aproximadamente 128.000 civiles. Además, se ha desatado una crisis humanitaria fruto de la escasez de agua potable y suministro eléctrico, falta de alimentos y medicinas. La alianza de la comunidad drusa con Israel, los ataques de los beduinos contra comunidades drusas o el desplazamiento de las fuerzas gubernamentales en el Sur del país, cerca de los Altos de Golán, son solo algunas de las piezas de un puzle difícil de componer.

Es verdad que Siria e Israel, con la mediación de Estados Unidos han acordado un alto el fuego, pero el clima de desconfianza entre las minorías que constituyen la sociedad siria, drusos, cristianos, alauitas y kurdos, no es fácil de recomponer. No parece que el actual gobierno islamista pueda hacerlo, y hay sospechas de que ha optado por la venganza. La caída de un dictador sanguinario como Al Assad no significa el inicio de un período de paz.

El nuevo gobierno ha empleado tiempo y recursos en desmantelar lo que quedaba del régimen, pero no parece haberse empleado a fondo en la búsqueda de un marco de negociaciones que prime la reconstrucción por encima del ajuste de cuentas.