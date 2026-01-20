Unidad en la tragedia

España sigue en estado de conmoción por el accidente en Adamuz, mientras prosigue el goteo de informaciones que permiten ir tomando conciencia de la magnitud de la tragedia. Desde la Hungría de Viktor Orban a la Alemania de Friedrich Merz, los gobiernos europeos de todos los colores trasladaron desde primeras horas sus condolencias y solidaridad por el que se cuenta ya como uno de los más graves accidentes de alta velocidad en el continente.

El Papa León XIV mostró igualmente su cercanía al pueblo español, y alentó “a los equipos de rescate a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia”.

Esa es ahora la prioridad: la atención a las víctimas y a sus familiares.

La unidad sin fisuras que exhibieron el presidente, Pedro Sánchez, y el andaluz, Juanma Moreno, es la tónica que debe esperarse de las autoridades, sin dejar de reconocer que esta actitud contrasta con el clima de fractura política que vive en estos momentos España. Muchas incógnitas rodean a este extraño accidente.

El suceso, de hecho, podría haber dado munición fácil al Partido Popular, que recientemente preguntó al Gobierno en el Senado sobre el tramo de la vía donde se produjo el accidente.

Las respuestas, por descontado, son necesarias. La depuración de responsabilidades que corresponda llegará, pero primero hay que dejar trabajar a la investigación.

Es importante, en particular, que los responsables políticos y los medios de comunicación no pierdan de vista el orden de prioridades. A diferencia de lo sucedido en otras tragedias recientes, también cuando pase la conmoción inicial, las víctimas deben seguir siendo la prioridad.