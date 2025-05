La tragedia en El Hierro que España pudo ver en directo

Madrid - Publicado el 30 may 2025, 06:00

La isla del Hierro está en shock tras la tragedia vivida en el muelle de La Restinga, donde un cayuco volcó con más de 150 personas exhaustas y a punto de ser rescatadas. A la vista de periodistas y del presidente canario, Fernando Clavijo, morían ahogadas tres niñas y cuatro mujeres, y no fueron muchas más las víctimas gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate. Es cierto que El Hierro ha vivido situaciones peores. Hace ocho meses, 84 personas perdieron la vida en un naufragio, pero aquello sucedió de madrugada y a 4 millas de la costa. En 2024, según la ONG Caminando Fronteras, unas 10.000 personas murieron en la llamada ruta atlántica. Pero este miércoles, en lugar de números, se vieron personas. Personas dispuestas a todo por conseguir una vida digna para ellas y para sus hijos. Y se vio la desesperación del personal sanitario e incluso de los responsables políticos, reconociéndose humanamente impotentes ante un drama que les desborda. Este acontecimiento, según el grito unánime, debe suponer un punto de inflexión. Se necesitan “rutas migratorias seguras”, pidió la Conferencia Episcopal. España y Europa no pueden seguir dejando sola a Canarias, se insistió desde las instituciones y desde la sociedad civil canaria. La cruda realidad, sin embargo, es que no es realista esperar cambios drásticos. Es importante tenerlo en cuenta para evitar decepciones que solo lleven al derrotismo y a la inacción. Si esta tragedia sirviera tan siquiera para abrir un espacio de búsqueda de soluciones serias desde la compasión y desde la razón sería ya un gran avance.