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El tesoro de África para el mundo

Escucha la Línea Editorial del domingo 26 de abril de 2026

El Papa León XIV en un momento de su viaje a 4 países de África
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Línea Editorial del domingo 26 de abril de 2026

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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Han sido once intensos días en los que el Papa ha visitado cuatro países en el continente africano. A León XIV se le ha visto en su salsa, entre la gente. Y se le ha escuchado alto y claro, sin pelos en la lengua, pronunciarse sobre los “señores de la guerra”, sobre las desigualdades, sobre el expolio de las riquezas naturales o sobre la falta de espacios de libertad ante gobernantes instalados desde hace décadas en el poder. 

Alto y claro, pero sin estridencias. Sin dejarse arrastrar a polémicas estériles, ya fuera la última ocurrencia de Donald Trump o la cuestión de la bendición a parejas homosexuales en Alemania. El propio Pontífice aclaró que el motivo de cualquiera de sus viajes es encontrarse con las comunidades que le esperan y anunciar el Evangelio, en todas sus dimensiones. Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial son países que, cada uno a su modo, afrontan retos complejos, como la guerra, la pobreza o la necesidad de construir puentes entre personas de distintas religiones. Pero de estos lugares León XIV se lleva también, según sus palabras, “un tesoro inestimable de fe, de esperanza y de caridad”. 

Aunque solo fuera por razones demográficas, África es un continente llamado a desempeñar un papel cada vez más protagonista, también en la Iglesia. El Papa los ha animado a hacerlo sin perder sus esencias, sin sucumbir a “la tristeza individualista” que domina en otras latitudes, manteniéndose como “una reserva de alegría y esperanza”. En esa “verdadera alegría” que se palpa en la Iglesia africana, ha dicho León XIV, está el secreto para la renovación en la Iglesia o en cualquier sociedad.

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