El Consultorio de Pedro Martín (26-04-2026)
Pedro Martín responde a las preguntas enviadas a tiempodejuego@cope.es
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
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Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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