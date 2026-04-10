El taburete del PSOE

La Universidad Pompeu Fabra acogió ayer un acto de conciliación in extremis. La exministra Irene Montero y el diputado Gabriel Rufián, con Xavier Doménech, ex diputado de los Comunes en el puesto de moderador, impartieron una conferencia sobre el futuro de la unidad de la izquierda en España. Dicen las crónicas que congregaron a 300 personas, entre las que se encontraban Pissarello y Santolaya, con la debida ausencia de la CUP y, por supuesto, del líder de ERC, Oriol Junqueras. La CUP se desmarca porque su posición antisistema contrasta abiertamente con cualquier proyecto que busque la institucionalización. ERC, aunque no rompe directamente con su portavoz en Madrid, no puede participar de un proyecto que no es el suyo. Está claro que la izquierda independentista no quiere diluirse porque sus contrincantes reales son Junts y Aliança Catalana. Y los Comunes, como siempre, juegan a ser bisagra.

Está claro que Rufián, apodado “el puño de hierro”, tiene tirón. Y no solo en Barcelona, sino también en Madrid. Sus mensajes, a pesar de los lugares comunes, son incisivos y provocadores. Basta con que Rufián y “la Pasionaria de las izquierdas” clamen contra el fascismo para que se genere una alianza que no brota de un proyecto común, sino de la oposición a otros. Quizás, solo quizás, la unidad de la izquierda pueda darles una significativa representación parlamentaria, pero, en todo caso, conocemos su final. La izquierda que Rufián y Montero anhelan acabaría siendo, como ha sucedido con Sumar, el taburete en el que se sentaría Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa.