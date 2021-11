Solidaridad y sensatez

Sabíamos que lo que ha sucedido con la variante ómicron podía suceder. La aparición de la nueva variante nos recuerda que África lleva un enorme retraso en la vacunación, solo el 7 por ciento de la población del continente ha sido inmunizada. La Organización Mundial de la Salud y varios organismos internacionales han denunciado el acaparamiento de vacunas que estamos haciendo los países ricos.

Para solucionar este problema, en abril de 2020 se puso en marcha la iniciativa Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud y por otras entidades, que se propuso distribuir 2.000 millones de dosis entre los países en vías de desarrollo. Está acabando 2021 y Covax solo ha podido distribuir 400 millones de vacunas. Solo el 4 por ciento de los más de 7.000 millones de dosis producidas en el mundo han llegado a la población más pobre. Hemos aprobado planes de inversión y de gasto desconocidos desde el final de la II Guerra Mundial para conseguir minimizar los efectos de la crisis. Pero los países más desarrollados no nos hemos comprometido lo suficiente en la lucha contra la pandemia en todo el mundo. Sabemos que si no nos salvamos todos no se salva nadie, pero hemos actuado como si el virus entendiera de fronteras. No haber sido solidarios no es solo un problema moral, es un problema de insensatez.