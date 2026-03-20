Los Reyes de España con el Papa León XIV

Los Reyes de España han acudido a Roma para encontrarse en audiencia privada con el Papa León XIV. Posteriormente, el Rey ha tomado posesión del honorífico cargo de proto-canónigo de la Basílica romana de Santa María La Mayor, un privilegio del monarca español análogo al del presidente de la laica República Francesa, que lo es de San Juan de Letrán.

Más allá del saludo protocolario de inicio de pontificado, es la primera vez que los monarcas españoles mantienen con el pontífice un encuentro en el que han podido abordar preocupaciones comunes en un mundo agitado por las guerras y marcado por cambios profundos que interpelan a la conciencia de la humanidad. La relación entre el papado y la monarquía hispánica está avalada por el sello de la historia de una nación, España, que no se entendería en su pasado, ni en su presente social, sin la presencia de la propuesta cristiana.

España es una democracia cuya constitución reconoce el papel de la Iglesia católica en su contribución al bien común, desde los principios de autonomía, libertad y cooperación, sin concesiones especiales ni privilegios.

El encuentro entre los Reyes y el Papa se produce a pocos meses de la llegada de León XIV a España, una visita ampliamente deseada en la que el Papa, junto con la propuesta abierta y clara de la fe cristiana, traerá un mensaje de diálogo y concordia también para nuestra convivencia nacional. Ojalá que nadie intente condicionar ni manipular esa visita por intereses espurios, porque se trata realmente de una oportunidad para nuestro país en un momento difícil.