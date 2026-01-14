Rentistas y sanguijuelas

La exministra Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos, se opone frontalmente al decreto ley que establece una bonificación fiscal del 100% a los propietarios que no suban el precio del alquiler de sus viviendas. No es una novedad que Podemos, Sumar y Más Madrid constituyen el bloque político más beligerante contra las decisiones del Gobierno en materia de vivienda. Sin embargo, Podemos y su secretaria general dan un paso más al posicionarse no solo contra las medidas del Gobierno, sino contra los ciudadanos que libremente deciden alquilar una vivienda y que puedan verse fiscalmente bonificados. Por razones estrictamente ideológicas la exministra y su partido parecen negar el derecho a poner la propia vivienda en alquiler y niegan a priori cualquier posibilidad de comportamiento cívico y honesto por parte de estos propietarios, a los que tilda sin matiz ni excepción de “rentistas que viven de no hacer nada y que son auténticas sanguijuelas”.

Poco o nada les importa a la exministra y a su partido cuál es el porcentaje real de ciudadanos que con su salario y gracias al ahorro han conseguido acceder a una vivienda que alquilan para completar sus ingresos o poder pagar el precio de la hipoteca. Tampoco le importa a la exministra que buena parte de esos propietarios, a los que ella tilda de sanguijuelas, hayan conseguido con su trabajo acceder a una vivienda que podrán legar a sus hijos. Además, presupone que los caseros, la inmensa mayoría gente corriente, solo busca aprovecharse de la necesidad de otros para enriquecerse. Cuando el prejuicio ideológico se impone es imposible ver la realidad y favorecer la convivencia.