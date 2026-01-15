No es el éxito inesperado de una película ni cierta moda musical, es un hecho nuevo que recorre Europa, primero silenciosamente y ahora de manera incluso cuantificable. Me lo han contado sacerdotes que trabajan en Alemania, el Reino Unido, Francia o Noruega. Sí, existe una nueva búsqueda de la fe, sobre todo entre los jóvenes, aunque no solo. Así lo documentan las cifras de adultos que se bautizan, algunos nuevos fenómenos comunitarios, o la desenvoltura con la que gente totalmente alejada de la tradición cristiana llama a las puertas de las iglesias para empezar un camino. En una entrevista, el vicario general de la archidiócesis de París, Dominique Catta, dice que lo que más llama la atención es su gran diversidad: muchos son adultos que vienen de otras culturas y religiones, o que han redescubierto la fe cristiana de sus abuelos. Luego están los más jóvenes. Para ellos, ahora es más fácil hablar en público de su fe… Hay una sed de sentido que se pone de manifiesto en clase, en el trabajo, con los amigos, y que encuentra terreno fértil en un diálogo más libre que hace veinte años.

Cuenta el derrumbe de los bautismos en los años 90 y reconoce que se encuentra ante un fenómeno que no se puede atribuir al éxito de ninguna estrategia: “es algo que nos supera, que va más allá de nosotros mismos; nos vimos sobrepasados por el COVID, por el escándalo de los abusos, y ahora por un imprevisto despertar de la fe que solo podemos explicar por la acción de la gracia”. La Iglesia tiene que acoger y custodiar este don inesperado, acompañar un camino que puede ser largo, que pasa siempre a través de la libertad de cada persona y que debe afrontar los desafíos de la vida adulta. Cualquier triunfalismo sería ridículo, pero la sorpresa y la gratitud se imponen ante estos hechos. En estos días se reúnen varias diócesis francesas para escuchar a los catecúmenos y a las comunidades que los acompañan. “Queremos entender qué nos está sugiriendo el Espíritu con todo esto”, dice el vicario general de París. Todos necesitamos entenderlo…