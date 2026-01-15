Alfredo Relaño analiza la posible reacción del Bernabéu tras la eliminación del Real Madrid: "Es la liga de los batas blancas, les dan escrito lo que tienen que decir"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, apuntó que en su carrera sufrió "eliminaciones incluso más duras" que la que encajó el conjunto blanco en la Copa del Rey este miércoles contra el Albacete, en su estreno como técnico del primer equipo.

EFE Alberto González y Álvaro Arbeloa se saludan al comienzo del Albacete-Real Madrid

ARBELOA ASUME LA DERROTA Y LAS CULPAS

"No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos", dijo en rueda de prensa.

"Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora. No tengo miedo a esa palabra. La verdad es que he fracasado muchas veces en mi vida. He sufrido eliminaciones duras, también coperas, incluso peores que esta. Y con todo el ánimo y la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas, a trabajar con mis jugadores y a preparar el partido del sábado con la máxima dedicación y a que nos salgan las cosas mucho mejor", añadió.

EFE Álvaro Arbeloa y Mastantuono se retiran cabizbajos tras la eliminación del Real Madrid en Albacete.

Arbeloa dejó claro que repetiría la convocatoria con canteranos y menos habituales con la que perdió (3-2) en el Carlos Belmonte. "Yo estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada y lo sigo pensando ahora. Yo creo que el equipo que he sacado y los jugadores que había en el banquillo eran un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria de grandísimos jugadores, de futbolistas con mucho talento, futbolistas diferenciales", afirmó.

Un Bernabéu irreconocible

Alfredo Relaño ha analizado la delicada situación del Real Madrid tras su eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete en El Partidazo de COPE. El periodista apunta a una "sucesión de de de malas decisiones de Florentino", señalando como la principal de este año el "contribuir a desautorizar al entrenador desde el principio, está hablando mal de él desde el mundial, y eso llega a los jugadores".

Preguntado por Juanma Castaño sobre el ambiente que se espera en el próximo partido, Relaño ha afirmado que el coliseo blanco ha cambiado. "Yo creo que el Bernabéu no es el que era", ha comentado, argumentando que ahora "hay mucho turista infiltrado en los partidos del Bernabéu". Según su visión, el estadio ya "no es ese macizo del madridismo que era antes".

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

Además, ha descrito lo que considera que es "una voz impostada del Bernabéu". Relaño se refiere a la grada de animación, a la que llama "la liga de los batas blancas", de la que dice que "les dan en un papel lo que tienen que decir y les avisan con quién hay que meterse".

Sin esperanzas de una gran protesta

Pese a la dureza de la derrota, Relaño no cree que vaya a haber una reacción contundente por parte de la grada. "No va a ser una pañolada de recepción como hubiera sido, pues, años atrás", ha explicado, aunque considera que "la situación no merece" menos. Relaño atribuye esta posible falta de reacción a que el descontento "empieza a dispersarse".

El análisis del veterano periodista concluye con la enorme repercusión de la imagen dada por el equipo blanco. "Este partido se ha televisado y lo ha visto todo el mundo. E incluso habrá gente que lamente que la niebla se haya disipado", ha sentenciado Relaño.