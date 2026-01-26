Puente no puede eludir su responsabilidad

En el caos diario en que se ha convertido la actualidad sobre los trenes en España, hoy se ha reanudado y cancelado varias veces el tráfico de Rodalíes en Cataluña, y ADIF ha tenido que imponer un nuevo límite de velocidad, a 80 kilómetros por hora, en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras descubrirse una rotura en la vía. Aunque solo fuera por esta sucesión de desastres, Óscar Puente no puede dejar de asumir su responsabilidad política, concepto que en el Gobierno de Sánchez resulta desconocido.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta mañana en “Herrera en COPE” que el Ministerio de Transportes se ha convertido en la “zona cero de la corrupción sanchista” y que “Puente debería tener la decencia de no sentarse mañana en la Mesa del Consejo de Ministros”. Sánchez ha salido raudo a ensalzar la gestión de Puente porque “ha dado la cara”. El relato que tratan de imponer desde Moncloa sostiene que las catástrofes son inevitables y que la diferencia política estaría en cómo las gestionan unos y otros.

Lo cierto es que Puente es el cortafuegos de Sánchez en una crisis de la que difícilmente va a salir indemne este Gobierno. El plante de las familias de las víctimas y la cancelación, al menos por el momento, del homenaje de Estado que había proyectado es un buen ejemplo de ello. El hartazgo social no es producto de la creación de ningún enemigo, sino la consecuencia de la soberbia, la banalidad y el sectarismo que han marcado la política del Ejecutivo.