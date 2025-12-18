Un PSOE sin Sánchez

A pocos días de que se celebren las elecciones autonómicas en Extremadura, el diario “El Mundo” publica una interesante entrevista a quien ha encarnado dignamente durante veinticuatro años los valores del socialismo en la presidencia de esa Comunidad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El histórico líder socialista deja claro en la entrevista que debería haber ya una alternativa a Sánchez dentro del PSOE. Con sus palabras está recogiendo un sentir común de fin de ciclo, como acaba de apuntar también Eduardo Madina. La sensación de fin de ciclo, por mucho que Pedro Sánchez parezca no darse por enterado, es evidente hasta en las filas de su partido. La posibilidad de una alternativa a Sánchez dentro del PSOE, como señala Rodríguez Ibarra, está ligada a que exista un ejercicio de libre debate y crítica dentro de los órganos de dirección de los socialistas.

Lo que ocurra el próximo domingo en Extremadura será determinante, no sólo para esa Comunidad Autónoma sino para la política española, y en particular para los socialistas. En un territorio históricamente ligado a las siglas del PSOE, una debacle antológica de esta formación haría saltar todas las alarmas. Lo que se juegan los socialistas a partir del próximo domingo, y en los siguientes comicios autonómicos, no es ya el futuro de Pedro Sánchez sino el futuro del Partido socialista como fuerza vertebradora del centro izquierda español. Con su enroque, Sánchez está ligando el futuro del PSOE a su propio futuro, con el riesgo de llevar a este al precipicio, lo cual no sería bueno para la política española.