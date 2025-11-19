El PSOE tiene un problema y se llama 2%

En febrero de 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, agitó la vida política catalana cuando, dirigiéndose a CiU, les dijo en sede parlamentaria eso de «ustedes tienen un problema y se llama 3%». En Cataluña ya nada volvió a ser lo mismo. Hoy, a la luz de las últimas informaciones acerca del caso Ábalos-Koldo-Cerdán, alguien podría decirle al PSOE algo parecido: «Uds. tienen un problema y se llama 2%». Este es el porcentaje que Santos Cerdán parece que se embolsaba en sus manejos con las contrataciones de obra pública desde los tiempos en los que José Luis Ábalos ocupaba el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cerdán era el vínculo entre Acciona y el Ministerio a través de una empresa creada para tal fin. La impunidad con la que actuaba hizo que, siempre según las investigaciones de la UCO, Cerdán utilizara su despacho en la sede del PSOE para hacer negocios y elaborar listas de técnicos y contratados que, estratégicamente colocados, favorecerían este entramado corrupto de mordidas, comisiones y dinero de dudosa procedencia.

El cerco se estrecha, mientras el PSOE y su secretario general, presidente del Gobierno de España, se desvinculan de toda culpa y, por supuesto de los daños que derivan de esta escandalosa trama de corrupción. Para salvarle los muebles ya está Bildu y sus sueños de una selección vasca y, ¡cómo no! las falsas trifulcas con Junts. Y todo, supuestamente, para que no llegue la derecha.