La prestación universal por crianza

Las ruedas de prensa posteriores a la celebración del Consejo de Ministros están sirviendo para escenificar la única política posible que le queda al Gobierno de Pedro Sánchez, el anuncio de medidas de carácter populista que no se pueden llevar a efecto.

Anuncios efectistas para que la ciudadanía tenga la impresión de que el Gobierno hace algo mientras el bloqueo parlamentario continúa y el Ejecutivo sigue sin cuentas públicas consolidadas en un Presupuesto.

Ocurrió ayer con la propuesta que hizo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de aprobar una prestación universal que podría llegar hasta los 200 euros por hijo menor de 18 años. Esta medida, de la que se desconocen los detalles y que se imputará a los presupuestos generales del Estado futuros, forma parte de una supuesta estrategia para reforzar el estado de bienestar con cien nuevas metas.

El ministro dijo que esta propuesta pretende reducir la pobreza infantil en España, un reconocimiento de que el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a los buenos indicadores económicos de los que alardea, ha sido incapaz de frenar esa dinámica de pauperismo en la infancia. Lo que no parece tener en cuenta el ministro Bustinduy es que esa medida no tendrá efecto porque como siga la tendencia de crecimiento vegetativo negativo en España apenas habrá niños. El problema de fondo del estado de Bienestar es demográfico y no se resuelve con subvenciones sino con apuestas de fondo para acabar con la precariedad laboral, solucionar el acceso a la vivienda y con políticas familiares como las que se están desarrollando en otros países europeos.