El plante de Núñez Feijóo

La decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir a la solemene apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, para denunciar la permanencia en su puesto del Fiscal General del Estado, aun paso de sentarse en el banquillo, está siendo objeto de debate.

Es legítimo discutir sobre si el gesto de Feijóo es oportuno o inoportuno, pero la cuestión sustancial es otra. Al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se le ha incoado un procedimiento judicial en virtud de una resolución firme y será juzgado por quienes estarán sentados a su lado en la apertura del Año Judicial.

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han demandado a Álvaro García Ortiz que se ausente de ese acto “por respeto a las instituciones del Estado de derecho”. Un Estado de derecho, por cierto, que sufre un profundo daño por los ataques que el presidente del Gobierno y sus ministros lanzan por sistema contra algunos miembros del poder judicial.

La situación ha llegado a tal extremo que se hace necesario visibilizar la protesta ante una situación inédita en cualquier democracia, que adquiere tintes de indignidad y que representa una contradicción evidente: que quien debe cumplir y hacer cumplir la ley, esté procesado y continúe en su cargo. Tanto el Rey Felipe VI como los representantes del poder judicial son muy conscientes de que la decisión de quien representa la alternativa política al gobierno de Sánchez no significa desprecio a las instituciones del Estado sino reivindicación de la independencia del poder judicial.